В Новосибирской области жара в начале августа может резко смениться заморозками

Последний месяц лета в Новосибирской области, как ожидается, будет отмечен резкими перепадами температур. По данным Западно-Сибирского УГМС, в первую неделю августа в регионе ожидается температура в районе 30 градусов, однако с третьей недели месяца прогнозируется резкое похолодание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В субботу, 5 августа, в области температура ночью будет находиться в районе +14, +19 градусов, днем +25, +23 градусов. В воскресенье – ночью ожидается +15, +17 градусов, днем +25, +27. Преимущественно без осадков.

С 14 августа температура начнет снижаться до +6,+11 градусов, днем до +18,+23. При этом в конце месяца возможна резкая смена температурного режима до +2,+7 с заморозкам до 0,-2. Как ожидается, днем температура не будет подниматься выше +12,+17.

Также, по данным синоптиков, в августе жителей региона ожидают кратковременные дожди, местами грозы. В основном эти атмосферные явления придутся на дни первой и третьей декады.\

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Александр Киселев