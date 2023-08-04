Девять хоккеистов «Ак Барса» вошли в список кандидатов в сборную РФ

Девять игроков казанского «Ак Барса» оказались в списке кандидатов на попадание в состав сборной РФ на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Это вратарь Тимур Билялов, форварды Станислав Галиев, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов, защитники Владислав Топорков, Всеволод Альметкин.

Кроме того, в качестве игрока «Ак Барса» значится Дмитрий Воронков, который ранее перешел в клуб НХЛ «Коламбус».

"Ъ-Казань"