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Девять хоккеистов «Ак Барса» вошли в список кандидатов в сборную РФ

Девять игроков казанского «Ак Барса» оказались в списке кандидатов на попадание в состав сборной РФ на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта страны.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Это вратарь Тимур Билялов, форварды Станислав Галиев, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов, защитники Владислав Топорков, Всеволод Альметкин.

Кроме того, в качестве игрока «Ак Барса» значится Дмитрий Воронков, который ранее перешел в клуб НХЛ «Коламбус».

"Ъ-Казань"

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