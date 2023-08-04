В Челябинской области оборот розничной торговли вырос на 9% в первом полугодии

В январе-июне 2023 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 407,5 млрд руб. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

В июне динамика оборота составила 113,6% к июню 2022 года. При этом по продовольственным товарам в июне зафиксирован прирост на 8,4%, по непродовольственным – на 18,3%. Структура оборота розничной торговли за год не изменилась: в первом полугодии 2023 года на непродовольственные товары пришлось 53,9% от общего объема, на продукты питания – 46,1%.

В целом по России оборот розничной торговли в январе-июне 20213 года вырос на 1,1% к аналогичному уровню прошлого года.

Оборот общественного питания в Челябинской области в первом полугодии составил 24,3 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Объем платных услуг вырос на 2%, до 126,3 млрд руб.

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