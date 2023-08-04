В Тольятти «Справедливая Россия - За правду» пожаловалась на кандидатов-двойников

В Тольятти на выборы в городскую думу выдвинулись двойники от партии Коммунисты России по восьми округам. Об этом сообщают представители «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (СРЗП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В Тольятти партия “Справедливая Россия - Патриоты - За правду” стала главной оппозиционной силой. Основные политические оппоненты, используя политического партнера КР (Коммунисты России), пытаются компенсировать свою слабость: выдвигают кандидатов, у которых имя и фамилия совпадают с именем и фамилией кандидата от СЗРП. По сути, это попытка запутать избирателя вместо нормальной политической конкуренции»,– отмечают представители СРЗП.

Так, по данным облизбиркома, против действующего депутата от СРЗП Алексея Сазонова по округу № 13 выдвинут Александр Сазонов от партии Коммунисты России. По округу №18 вместе с кандидатом от СРЗП Александром Абрамовым выдвинулся еще один Александр Абрамов от КР. Против кандидата от СРЗП Ивана Федорова по 28-му округу выступил Сергей Федоров от КР. В округе № 33 от обоих партий выдвинулись два кандидата с именем Валентина Семибратова. Как утверждают представители СРЗП, кандидат от Коммунистов России сменила фамилию менее, чем за месяц до выборов.

«Подобное “дублирование” наших кандидатов имеется еще в четырех округах. С “дублерами” партия сталкивается не в первый раз. В 2021 году в избирательном округе председателя регионального отделения, депутата СГД Михаила Маряхина появились два “самовыдвиженца”, ранее судимые и живущие в других городах, но зато с очень похожими фамилиями. На тех же выборах в губернскую думу на округе нашего кандидата Максима Гусейнова “выдвинулся” однофамилец. Но фокус не удался: и Михаил Маряхин, и Максим Гусейнов ныне депутаты СГД»,– отмечают представители «Справедливой России-За правду».

Ани Айвазян