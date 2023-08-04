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В конкурсе на пост главы Ижевска будет участвовать директор организации

Для участия в конкурсе на пост главы столицы Удмуртии заявился девятый кандидат. Согласно данным, представленным на официальном сайте администрации города, на пост градоначальника претендует директор ООО «Р-СТРОЙСЕРВИС» Рустам Зайнуллин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, первый свою кандидатуру заявил временно безработный Олег Овчинников, после чего в конкурс включились директор ООО «АРТ Плюс» Юлия Камашева и председатель общественной палаты Ижевска Александр Бадица. Затем список кандидатов пополнили работающие в нефтяной отрасли Михаил Иванов и Айдар Шайбаков, следом — Сергей Шишкин из концерна «Калашников». Седьмым в конкурсный отбор включился индивидуальный предприниматель Сергей Андреев, после чего заявился временно неработающий Сергей Романов.

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