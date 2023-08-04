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Производителя химикатов выселяют с территории Пермского порохового завода

Вчера Арбитражный суд Пермского края вынес решение по спору вокруг правомерности размещения мощностей производителя химикатов ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» на территории ФКП «Пермский пороховой завод». Как следует из информации с сайта арбитража, суд отказал в иске «Солениса» к ППЗ, Росреестру и Росимуществу. Заявитель требовал обязать зарегистрировать договор капитализированной аренды одного из цехов завода до 2025 года. Сам договор был заключен еще в 1995 году.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

В свою очередь, Росимущество обратилось со встречным иском, настаивая, что помещения «Соленис» занимает незаконно как раз из-за того, что договор не был зарегистрирован. Согласно требованиям ведомства, ЗАО должно покинуть территорию оборонного завода в десятидневный срок после вступления в законную силу решения суда. В итоге в иске «Солениса» было отказано, а встречный иск удовлетворен.

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака». Продукция компании применяется также в нефтедобывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Выручка ЗАО от продаж в 2021 году составила 1,973 млрд руб., чистая прибыль — более 106 млн руб. Входит в состав холдинга Solenis, контролируемого американской Platinum Equit.

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