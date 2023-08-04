Молодежный парламент предлагает изменить критерии для получения студентами именных стипендий

Депутаты Молодежного парламента Пермского края предложили изменить порядок получения студентами именной стипендии. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение заксобрания Прикамья.

Как сообщает телеграм-канал краевого заксобрания, документ предполагает изменение критериев отбора при назначении такой выплаты. Процент допустимых оценок «хорошо», необходимый для получения выплаты, предлагается увеличить с 5% до 25%.

Это первый законопроект, разработанный Молодежным парламентом после наделения его правом законодательной инициативы. Планируется, что его рассмотрят на заседании заксобрания в августе.