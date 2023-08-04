Суд в Уфе рассмотрит дело о краже из ломбарда драгоценностей на 1,5 млн рублей

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело о краже из ломбарда ювелирных украшений, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», в преступлении обвиняется 54-летняя Оксана Карпова, ей предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

«По версии следствия, в феврале 2021 года женщина устроилась на должность приемщика-оценщика в ломбард в Уфе. Спустя почти два года она, будучи признанной банкротом, похитила более 500 г драгоценностей, а также денежные средства из кассы в сумме 76 тыс. руб.»,— сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ломбарду причинен ущерб на общую сумму почти 1,5 млн руб. Отмечается, что обвиняемая не признала вину.

Наталья Балыкова

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