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«Ижевская регата» пройдет в Удмуртии в сентябре

В столице Удмуртии 2 и 3 сентября вновь состоится «Ижевская регата» (0+), участие в которой примут 24 команды со всей России. Соревноваться спортсмены будут на 8 килевых яхтах новейшего российского класса МХ700, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как отметил председатель правительства региона Ярослав Семенов, участие одинаковых яхт позволит выявлять более сильные команды без учета матчасти. Пять яхт выделят организаторы конкурса, еще три — владельцы из Удмуртии.

Фотогалерея

Как прошла первая «Ижевская регата»

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2 сентября в столице Удмуртии впервые стартовал Открытый кубок республики по парусному спорту «Ижевская регата». Мероприятие началось с тренировочным заплывам на яхтах mХ700

2 сентября в столице Удмуртии впервые стартовал Открытый кубок республики по парусному спорту «Ижевская регата». Мероприятие началось с тренировочным заплывам на яхтах mХ700

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В регате участвовали 20 команд из Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Всего соревновались 70 человек, в числе которых профессиональные яхтсмены и новички

В регате участвовали 20 команд из Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Всего соревновались 70 человек, в числе которых профессиональные яхтсмены и новички

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Для зрителей мероприятия на набережной пруда работал тематический фуд-корт, чемпионат по гигантскому морскому бою, мастер-классы и посвящение в юные моряки. Мероприятие завершилось водным флайборд-шоу и салютом

Для зрителей мероприятия на набережной пруда работал тематический фуд-корт, чемпионат по гигантскому морскому бою, мастер-классы и посвящение в юные моряки. Мероприятие завершилось водным флайборд-шоу и салютом

Фото: Мария Бакланова

Первые соревнования по парусному спорту состоялись 3 сентября. В этот день прошло 11 гонок

Первые соревнования по парусному спорту состоялись 3 сентября. В этот день прошло 11 гонок

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В церемонии открытия принял участие глава региона Александр Бречалов «Наша задача, чтобы через такие мероприятия республику узнала вся страна. Узнала и полюбила. Как полюбил ее я. Думаю, скоро Удмуртия станет одной из точек на карте календаря парусного спорта России»,— отметил господин Бречалов

В церемонии открытия принял участие глава региона Александр Бречалов «Наша задача, чтобы через такие мероприятия республику узнала вся страна. Узнала и полюбила. Как полюбил ее я. Думаю, скоро Удмуртия станет одной из точек на карте календаря парусного спорта России»,— отметил господин Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Так, по результатам взрослой регаты первое место заняла команда «Мобиле групп» из Санкт-Петербурга, серебро — «Четыре капитана». Команды набрали равное количество очков, однако «капитаны» оказались вторыми по приходам к финишу. Бронзу получила команда «Хьюго» из Москвы

Так, по результатам взрослой регаты первое место заняла команда «Мобиле групп» из Санкт-Петербурга, серебро — «Четыре капитана». Команды набрали равное количество очков, однако «капитаны» оказались вторыми по приходам к финишу. Бронзу получила команда «Хьюго» из Москвы

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Среди новичков лучшей оказалась команда из Ижевска «Ижавиа», завоевавшая пятое место

Среди новичков лучшей оказалась команда из Ижевска «Ижавиа», завоевавшая пятое место

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

4 сентября прошла детская регата «Юные паруса Удмуртии», участие в которой приняли 11 воспитанников Академии парусного спорта из Воткинска в возрасте от 8 до 15 лет. Они соревновались на 11 яхтах класса «Оптимист»

4 сентября прошла детская регата «Юные паруса Удмуртии», участие в которой приняли 11 воспитанников Академии парусного спорта из Воткинска в возрасте от 8 до 15 лет. Они соревновались на 11 яхтах класса «Оптимист»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Победу в младшей группе одержала София Гущина. Серебро завоевала Елена Сальникова, бронзу — Татьяна Зиновьева. В старшей группе первое место заняла Диана Дерягина, второе — Маргарита Ишмуратова, третье — Давид Зяблицев

Победу в младшей группе одержала София Гущина. Серебро завоевала Елена Сальникова, бронзу — Татьяна Зиновьева. В старшей группе первое место заняла Диана Дерягина, второе — Маргарита Ишмуратова, третье — Давид Зяблицев

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов, «Ижевска регата» получилась яркой и волнующей. «Будем развивать и поддерживать парусный спорт в Удмуртии, и я надеюсь, что в следующем году мы вновь встретимся на Ижевской регате»,— отметил господин Семенов

Как отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов, «Ижевска регата» получилась яркой и волнующей. «Будем развивать и поддерживать парусный спорт в Удмуртии, и я надеюсь, что в следующем году мы вновь встретимся на Ижевской регате»,— отметил господин Семенов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр по физической культуре и спорту региона Александр Варшавский рассказала, что особых сложностей с организацией «Ижевской регаты» не возникло благодаря хорошей команде. «Это одно из тех мероприятий, которые позволяют спортсменам Удмуртии вернуться и быть полезными для своего города и республики»,— заявил господин Варшавский

Министр по физической культуре и спорту региона Александр Варшавский рассказала, что особых сложностей с организацией «Ижевской регаты» не возникло благодаря хорошей команде. «Это одно из тех мероприятий, которые позволяют спортсменам Удмуртии вернуться и быть полезными для своего города и республики»,— заявил господин Варшавский

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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2 сентября в столице Удмуртии впервые стартовал Открытый кубок республики по парусному спорту «Ижевская регата». Мероприятие началось с тренировочным заплывам на яхтах mХ700

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В регате участвовали 20 команд из Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Всего соревновались 70 человек, в числе которых профессиональные яхтсмены и новички

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Для зрителей мероприятия на набережной пруда работал тематический фуд-корт, чемпионат по гигантскому морскому бою, мастер-классы и посвящение в юные моряки. Мероприятие завершилось водным флайборд-шоу и салютом

Фото: Мария Бакланова

Первые соревнования по парусному спорту состоялись 3 сентября. В этот день прошло 11 гонок

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В церемонии открытия принял участие глава региона Александр Бречалов «Наша задача, чтобы через такие мероприятия республику узнала вся страна. Узнала и полюбила. Как полюбил ее я. Думаю, скоро Удмуртия станет одной из точек на карте календаря парусного спорта России»,— отметил господин Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Так, по результатам взрослой регаты первое место заняла команда «Мобиле групп» из Санкт-Петербурга, серебро — «Четыре капитана». Команды набрали равное количество очков, однако «капитаны» оказались вторыми по приходам к финишу. Бронзу получила команда «Хьюго» из Москвы

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Среди новичков лучшей оказалась команда из Ижевска «Ижавиа», завоевавшая пятое место

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

4 сентября прошла детская регата «Юные паруса Удмуртии», участие в которой приняли 11 воспитанников Академии парусного спорта из Воткинска в возрасте от 8 до 15 лет. Они соревновались на 11 яхтах класса «Оптимист»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Победу в младшей группе одержала София Гущина. Серебро завоевала Елена Сальникова, бронзу — Татьяна Зиновьева. В старшей группе первое место заняла Диана Дерягина, второе — Маргарита Ишмуратова, третье — Давид Зяблицев

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов, «Ижевска регата» получилась яркой и волнующей. «Будем развивать и поддерживать парусный спорт в Удмуртии, и я надеюсь, что в следующем году мы вновь встретимся на Ижевской регате»,— отметил господин Семенов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр по физической культуре и спорту региона Александр Варшавский рассказала, что особых сложностей с организацией «Ижевской регаты» не возникло благодаря хорошей команде. «Это одно из тех мероприятий, которые позволяют спортсменам Удмуртии вернуться и быть полезными для своего города и республики»,— заявил господин Варшавский

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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