«Ижевская регата» пройдет в Удмуртии в сентябре

В столице Удмуртии 2 и 3 сентября вновь состоится «Ижевская регата» (0+), участие в которой примут 24 команды со всей России. Соревноваться спортсмены будут на 8 килевых яхтах новейшего российского класса МХ700, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как отметил председатель правительства региона Ярослав Семенов, участие одинаковых яхт позволит выявлять более сильные команды без учета матчасти. Пять яхт выделят организаторы конкурса, еще три — владельцы из Удмуртии.