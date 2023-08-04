Житель Башкирии похитил у инвесторов 19 млн рублей

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 38-летнему жителю Стерлитамака Руслану Варивончику. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в 2013 – 2015 годах Руслан Варивончик привлекал средства вкладчиков под видом инвестирования в строительство мусороперерабатывающего завода в Уфе и в производство бестопливных генераторов. Он гарантировал будущим инвесторам 10% ежемесячной прибыли от суммы вложений, однако взятые на себя обязательства по возврату денег не исполнил. От его действий пострадали 15 человек, причиненный им ущерб составил более 19 млн руб.

Подсудимый частично признал вину. Суд приговорил его к четырем годам исправительной колонии общего режима.

Майя Иванова

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