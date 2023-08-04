«Таттелеком» получил за первое полугодие свыше 5 млрд рублей выручки

Выручка ГК «Таттелеком» за первое полугодие 2023 года составила свыше 5 млрд руб. по РСБУ, что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка ПАО «Таттелеком» за первое полугодие составила 4,3 млрд руб., что почти на 3% больше, чем годом ранее. А выручка ООО «ТМТ» выросла до 1 млрд руб. По данным предприятия, на рост повлияло увеличение доходов от оказания услуг доступа в интернет, подвижной связи и платного ТВ.

Чистая прибыль компании «Таттелеком» с начала года выросла почти на 6%, до 734 млн руб. А ООО «ТМТ» нарастила чистую прибыль до 162,6 млн.

"Ъ-Казань"