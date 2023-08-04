В Ростовской области в I полугодии оборот общественного питания увеличился в 1,8 раза

В первом полугодии текущего года оборот общественного питания на территории Ростовской области составил 42 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В последнее время рестораторы уделяют всё больше внимания локальной кухне, тем более что местные сезонные продукты дешевле, свежее, всегда есть под рукой и очень любимы жителями и гостями нашего хлебосольного региона»,— цитирует пресс-служба правительства слова первого заместителя губеранатора региона Виктора Гончарова.

По данным Ростовстата, в структуре оборота общественного питания более 60,7% приходится на крупные организации, которые в первом полугодии увеличили свой оборот в 3,4 раза (до 25,5 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля субъектов малого предпринимательства составляет 39,3%. Оборот этой категории предприятий составил 16,5 млрд, что практически на уровне результатов первого полугодия 2022 года.

Анастасия Назарова