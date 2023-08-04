Власти Башкирии из-за засухи объявили чрезвычайную ситуацию в 26 районах

В 26 районах Башкирии объявлена чрезвычайная ситуация, распоряжение об этом подписал глава региона Радий Хабиров. Решение принято из-за почвенной засухи и суховеев на отдельных территориях республики с 8 июня по 12 июля и вызванной ими гибели посевов сельскохозяйственных растений.

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Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Альшеевского, Бакалинского, Белокатайского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Буздякского, Давлекановского, Дуванского, Дюртюлинского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Калтасинского, Караидельского, Кигинского, Краснокамского, Мечетлинского, Мишкинского, Миякинского, Салаватского, Татышлинского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Шаранского и Янаульского районов с 8 июня по 28 августа.

Администрациям вышеуказанных районов рекомендовано принять «исчерпывающие меры по смягчению последствий почвенной засухи, суховеев». До 10 августа они должны будут представить в республиканский минсельхоз документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента гибели.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера-министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Наталья Балыкова

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