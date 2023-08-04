Погибшего в СВО старшего лейтенанта Максима Соколова похоронили в Удмуртии

В Воткинске прошли похороны старшего лейтенанта Максима Соколова, погибшего в зоне проведения спецоперации. Военнослужащего наградили Медалью за Отвагу, проявленную при выполнении боевых задач, рассказал во «ВКонтакте» глава Воткинска Алексей Заметаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«До последнего вздоха он остался верен воинской присяге. Командир взвода отдал свою жизнь за Отечество, ради обеспечения безопасности страны и народа. Родители могут гордиться своим сыном, они воспитали настоящего патриота»,— рассказал господин Заметаев.

Помощь семье погибшего военнослужащего оказывается в полном объеме.