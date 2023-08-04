На Ставрополье спасатели разблокировали затопленную накануне ливнем дорогу Буденновск-Благодарный

Ночью дорожные службы Ставрополья занимались расчисткой полей, прилегающих к автодороге Буденновск-Благодарный рядом с поселком Целинный. К 08:00 4 августа дорога была расчищена и по ней возобновлено движение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров

Вечером 3 августа из-за сильного дождя затопило 300 м автодороги. Затопленный участок был перекрыт с двух сторон. Из-за стихии две машины оказались заблокированы на дороге. Но никто из пассажиров серьезно не пострадал. Дорожникам оперативно удалось освободить автомобили.

«Работа продолжится до полного устранения последствий стихии»,— написал глава региона Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова