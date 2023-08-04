В Сатке грузовик повредил трубопровод теплосети

В Саткинском районе Челябинской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и наземного трубопровода тепловой сети. Инцидент случился на территории ПАО «Комбинат „Магнезит“», сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Дорожная авария случилась днем 3 августа, напротив цеха ЦМП-5 комбината «Магнезит». По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля МАЗ после выгрузки технических отходов для проведения дорожных работ проходил проверку на посту охраны. Для этого он поднял кузов, а затем забыл его опустить и продолжил движение. В результате грузовик зацепился кузовом за наземный трубопровод теплосети, проходивший над дорогой, и стал «на дыбы». Автомобили и теплосеть получили технические повреждения. Люди не пострадали.

Проверку по факту ДТП проводят сотрудники ГИБДД.

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