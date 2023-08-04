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РБК: треть российских онлайн-кинотеатров подняли стоимость подписки

Три из девяти российских онлайн-кинотеатров подняли стоимость подписки за последний год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Больше всего стоимость подписки выросла у «Кинопоиска» — на 50%, до 299 руб. в месяц. В пресс-службе сервиса пояснили, что за последний год отменили базовый тариф за 199 руб. и оставили только тариф «Мульти», который включает в себя «Кинопоиск», «Яндекс Музыку» и другие сервисы «Яндекса».

Подписка на онлайн-кинотеатр Kion (принадлежит МТС) выросла на 25%, до 249 руб. в месяц. В пресс-службе сервиса сказали, что сервис регулярно пополняет библиотеку контента и производит новый, из-за чего растет стоимость подписки.

Онлайн-кинотеатр Premier поднял стоимость подписки на 50%, до 299 руб. в месяц только для новых пользователей. В пресс-службе онлайн-кинотеатра назвали повышение незначительным и не влияющим на число подписчиков.

Стоимость подписки по сравнению с первым полугодием 2022 года снизил только онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ». Услуги сервиса подешевели на 57%, до 149 руб. в месяц. Директор по развитию онлайн-кинотеатра «Триколора» Алексей Липилин рассказал, что стоимость подписки снизили из-за стремления компании сделать сервис более доступным для массовой аудитории и «конкурентной альтернативой коллективной ТВ-антенне».

Остальные российские онлайн-кинотеатры — Okko, Wink, «Иви», «Амедиатека» и Start — не меняли стоимость подписки за последние годы. Представитель Start сообщил РБК, что сервис рассматривает вариант поднятия подписки на фоне роста стоимости производства контента. В остальных сервисах заверили, что не планируют повышать цены на подписки.

Олеся Павленко

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