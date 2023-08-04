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Коммерсантъ FM
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ФАС в Приморье проверяет расценки гостиниц накануне ВЭФ-2023

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю начало проверку цен на гостиничные услуги в период проведения VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке, следует из сообщения на сайте ведомства. Контроль усиливается в целях «недопущения необоснованного роста цен на гостиничные услуги», подчеркивает антимонопольный орган.

Согласно информации УФАС, также в ходе проверки будут выявляться злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличие запрещенных картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков. По итогам в отношении нарушителей будут выноситься предостережения, также возможно возбуждение антимонопольных дел.

ВЭФ-2023 запланирован на 10—13 сентября. Форум пройдет на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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