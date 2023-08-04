В Кузбассе открыли памятник герою России и герою Донбасса Ольге Качуре

В Новокузнецке в четверг на площади Защитников Донбасса в Новоильинском районе города открыли памятник герою России и герою Донбасса Ольге Качуре. У памятника зажгли вечный огонь. В церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Горловки Иван Приходько, дочь Ольги Качуры Алена Карабет, участники СВО и их семьи, а также дети из Горловки, сообщила пресс-служба кузбасского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса

Полковник народной милиции ДНР Ольга Качура, известная также под позывным «Корса», была заместителем командира реактивного артиллерийского дивизиона, участвовала в боях с Украиной с 2014 года, считалась одной из основательниц воинских формирований Донецкой Народной Республики. Погибла год назад, когда ее автомобиль попал под обстрел украинской реактивной артиллерии в Горловке.

По словам губернатора Сергея Цивилева. По его словам, «это не просто памятник Корсе, это символ величайшего подвига — женщина вынуждена была взять в руки оружие, чтобы защитить своих детей и свою Родину». По его словам, в Новокузнецке будет создан музей Ольги Качуры и всех защитников Донбасса, участников СВО.

Скульптурная композиция в память об Ольге Качуре стала центральным объектом площади Защитников Донбасса. Эскиз памятника разработал художник-монументалист Денис Стритович. Монумент высотой 5,5 метров создан с использованием современных технологий. На фронтальной стороне монумента запечатлены боевые сцены и подразделение самой Корсы.

Игорь Лавренков, Кемерово