«Контроль качества медицинской помощи положительно сказывается на демографической ситуации»

По данным Росстата, в мае 2023 года в России родились 104,5 тыс. детей, что на 1,37 тыс. (или на 1,3%) больше, чем в предыдущем мае. В мае увеличение числа новорожденных отмечалось в 59 субъектах. Максимальные темпы прироста продемонстрировала Адыгея (плюс 29,3%). Кроме того, аналитики зафиксировали сокращение младенческой смертности в целом по России — на 10% в годовом выражении, до 457 человек. Ситуацию в стране и регионе прокомментировала врач клиники высоких технологий WMT, акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Гощмаф Хуако.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гощмаф Хуако

Фото: предоставлено автором Гощмаф Хуако

Фото: предоставлено автором

«Объективно ситуация не столь однозначна. При более широкой оценке показателей за первые пять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, по данным Росстата, отмечается снижение рождаемости на 1,7%. При этом показатель рождаемости в Краснодарском крае за январь—май 2023 года на 2,4% выше уровня РФ и на 10,1% выше показателя по ЮФО. Важную роль в этом, на мой взгляд, играет эффективная работа амбулаторной службы в школах материнства и детства, активность фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах края, а также финансовая поддержка семьи в рамках краевых и национальных проектов.

Что касается Адыгеи, здесь очень правильно и эффективно ведется пропаганда семьи и материнства, более тонко относятся к сохранению традиционных ценностей, это особенность менталитета коренных жителей региона. Кроме того, в последние годы в республике наблюдается улучшение качества медицинской помощи, а также усиление психологической помощи при предабортном консультировании.

Снижение младенческой смертности в стране связано с усилением контроля за качеством медицинской помощи, закупкой нового оборудования, обучением медицинского персонала новым технологиям выхаживания новорожденных и их активным внедрением. Среди достижений современной медицины в неонатологии важно отметить новые методики респираторной поддержки, расширение показаний для использования сурфактанта, расширение списка “взрослых” препаратов, используемых у новорожденных.

Также определенное значение имеет в этом вопросе повышение уровня прегравидарной подготовки как один из способов выявления факторов, негативно влияющих на течение беременности и состояние плода. Главную роль в этом процессе играют пары, ответственно подходящие к вопросу планирования беременности. Влияет и степень информированности населения, свободный доступ практически к любым данным. Однако не стоит забывать о необходимости выбора проверенных источников информации с доказательной базой.

Прогнозировать демографическую ситуацию в нашем регионе, думаю, будет не очень корректно, логично понимая сложности с СВО. Однако, учитывая активную работу государственных служб в рамках национальных проектов, дополнительную региональную поддержку материнства и детства, наличие высокоспециализированных медицинских центров, высокий уровень контроля качества оказания медицинской помощи в регионе, мы можем рассчитывать на наиболее благоприятный прогноз в этом вопросе».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram