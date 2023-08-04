В Приморье рухнул мост во время движения автомобиля

На подъезде к селу Иннокентьевка в Приморье разрушился мост 1962 года постройки. В это время по нему ехал автомобиль Nissan Note, который упал в место разлома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел в ночь на 4 августа. Во время разрушения моста в автомобиле находились водитель и один пассажир. В пресс-службе правительства Приморского края уточнили, что они не пострадали.

Движение на участке с разрушенным мостом перекрыто. Дорожные службы организуют временный объезд. На месте дежурят сотрудники ДПС. По факту разрушения моста проводится проверка.

Дорогу на подъезде с двух сторон к мосту размыло из-за обильных дождей в регионе, добавили в пресс-службе правительства.

Олеся Павленко