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Acura назвала дату премьеры электрокроссовера ZDX

Компания Acura раскрыла дату премьеры нового кроссовера ZDX, который станет первым серийным электромобилем бренда.

Дизайн модели разработан специалистами студии Acura в Южной Калифорнии по мотивам концепт-кара Acura Precision EV Concept. Вместе с базовым электромобилем дебютирует и «заряженная» модификация кроссовера Type S. Официальной информации о новинке пока нет, но известно о наличии аудиосистемы Bang & Olufsen и интегрированных в бортовую мультимедиа сервисах Google.

Премьера Acura ZDX состоится 18 августа 2023 года. Продажи электрического кроссовера начнутся в 2024 году. Напомним, премьера концепт-кара Acura Precision EV Concept состоялась летом 2022 года.

Максим Вершинин

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