Российские Су-57 получат ракеты, опережающие разработки США на десять лет

Ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки США на пять-десять лет, были созданы для российских истребителей Су-57. Об этом сообщила компания-разработчик вооружения в журнале «Арсенал Отечества», статью приводят «РИА Новости».

«Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет "воздух-воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет»,— сказано в статье.

По словам разработчиков, сейчас ракеты уже начинают принимать на вооружение. Они будут размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя Су-57.

Как рассказал главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 использует система управления, которая позволяет управлять ракетой в автономном полете. Ракеты также оснащены линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели. Господин Мураховский добавил, что ракета способна поражать цели на всех ракурсах, в том числе в задней полусфере.