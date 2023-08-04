СК проводит проверку по факту нападения собак на школьника в Озерске

В Челябинской области следственные органы проводят проверку по информации о нападении бродячих собак на ребенка. Инцидент произошел в Озерске, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Происшествие, по данным региональных СМИ, случилось в микрорайоне Заозерный. Две бездомные собаки покусали 13-летнего мальчика. Сотрудники СК в ходе проверки установят достоверность информации, исследуют обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку, в том числе действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных.

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