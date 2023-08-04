Житель Кызыла убил младенца на глазах матери

В Республики Тыва местный житель пойдет под суд за убийство младенца. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным региональной прокуратуры, 2 августа около 10 часов в Кызыле между сожителями возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил новорожденного ребенка сожительницы и бросил на пол, женщина успела поймать младенца. Однако нападавший выхватил его из рук матери и повторно бросил на пол.

Ребенка срочно госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлены обвинения.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Туве местного жителя приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство двух девочек 9 и 14 лет. Осужденный скинул их с окна восьмого этажа за то, что они мешали смотреть ему телевизор.

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Александр Киселев