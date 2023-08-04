Замглавы Добрянки оштрафовали за нарушения при рассмотрении жалобы жителей города

Прокуратура города Добрянки Пермского края выявила нарушения прав жителей при рассмотрении их обращения администрацией городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ранее жители города обратились в администрацию городского округа с жалобой на повышение тарифов на отопление. Разрешение указанных вопросов не входило в компетенцию муниципалитета, поэтому жалобу было необходимо переслать в краевое минтарифов. Однако заявителям был дан ответ о правомерности начисления платы.

По итогам проверки прокурором района в отношении заместителя главы Добрянского округа возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлением мирового судьи глава муниципалитета оштрафован на 5 тыс. руб.