В Иркутской области нашли тела мужчины и женщины, предположительно, это пропавшая семейная пара

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об обнаружение двух погибших в реке Чечуй. Как сообщает региональная прокуратура, на месте были найдены тела мужчины и женщины. В настоящее время проводится проверка по установлению причастности погибших к пропавшей семье.

Также сообщается, что поисковая группа нашли перевернувшуюся моторную лодку. В «Казанке» находились личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Киренском районе области пропала семейная пара и их 5-летний внук. Известно, что семейство 15 июля отправилось на рыбалку на моторной лодке по реке Лена. Они должны были вернуться обратно 17 июля, однако в указанный день так и не вернулись домой.

Александр Киселев

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