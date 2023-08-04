Под суд пойдет директор батутного центра, где пострадали 62 ребенка

В суд направлено уголовное дело в отношении директора батутного центра в Новосибирске. По данным СУ СКР по региону, с 2019 по 2022 годы в центре работали инструкторы, не имеющие соответствующей спортивной и профессиональной квалификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, в центре использовалось оборудование, не предназначенное для развлекательных услуг. В период работы заведения в нем получили различные травмы 62 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет: компрессионные переломы позвонков, ушибы.

Руководителю организации было предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ей грозит лишение свободны на срок до 6 лет.

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Оксана Павлова