В Свердловской области в выходные прогнозируют до +29 градусов, дожди и грозы

В Екатеринбурге и Свердловской области в эти выходные синоптики прогнозируют жаркую погоду с кратковременными дождями. По данным Уральского гидрометцентра, сегодня в уральской столице температура воздуха днем поднимется до +27...+28 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В субботу, 5 августа, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит +14...+19 градусов, днем — +24...+29 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с, при грозе усиление ветра до 12-15 м/с.

В Екатеринбурге в субботу также будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит +17...+19 градусов, днем — +26...+28 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

В воскресенье, 6 августа, в Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит +14...+19 градусов, днем — +22...+27 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с, при грозе возможно усиление ветра до 12-15 м/с.

В Екатеринбурге в воскресенье, как и в субботу будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит +17...+19 градусов, днем — +24...+26 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

По данным руководитель «Яндекс Погоды» Александра Ганьшина, в субботу в Екатеринбурге ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит +25 градусов. В воскресенье, будет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +24 градусов.

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