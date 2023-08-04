В Кузбассе буду судить родителей потерявшихся девочек

В Кемеровской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении родителей двух потерявшихся детей. 32-летней жительнице Яшкинского района и ее 35-летнему мужу предъявлено обвинение в оставлении детей в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (ст. 125 и ст. 156 УК РФ), рассказали в кузбасском управлении Следственного комитета России.

Следствие считает, что родители ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию 2- и 4-летней дочерей. Взрослые систематически в их присутствии распивали спиртное, после чего ссорились и скандалили. Кроме того, дети жили в антисанитарных условиях, не доедали, оставались одни без присмотра.

8 мая 2023 года девочки ушли с территории приусадебного участка их жилого дома и потерялись. Родители, которые употребляли спиртное, пропажу детей даже не заметили. Девочки, отмечают правоохранители, несколько дней находились без еды и на холоде. Их обнаружили местные жители.

В управлении СКР сообщили, что родители девочек признали вину. В настоящее время дети находятся под опекой родных.

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Илья Николаев