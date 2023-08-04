За полгода таможенниками в Сибири пресечена деятельность 24 фиктивных фирм

В первом полугодии в регионах Сибири правоохранителями остановлена незаконна деятельность 24 фирм-однодневок, которые использовались для преступных схем во внешнеэкономической деятельности, сообщает Сибирское таможенное управление.

В 12 случаях возбуждены уголовные дела о незаконном образовании юрлица. В Омской области из восьми фиктивных организаций шесть были образованы одним и тем предпринимателем. Ущерб от их деятельности в виде незаконных перечислений из Российской Федерации в адрес фирм-нерезидентов составил более 130 млн руб.

В отношении подставных директоров фирм-однодневок возбуждены 16 уголовных дел по статье о незаконном использовании документов для образования юрлица. Преступление наказывается денежным штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.

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Оксана Павлова