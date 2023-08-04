На Кипре проходит гастрономический марафон

Новый отель Cap St Georges Hotel & Resort на юго-западном побережье Кипра, недалеко от Пафоса приглашает на длящийся до ноября гастрономический фестиваль. Свое искусство продемонстрируют девять шеф-поваров из Франции, Португалии, Германии, Великобритании, Нидерландов и Польши, отмеченных звездами гида Michelin. Для приготовления блюд кухня Cap St Georges Hotel & Resort использует фермерские продукты, сочные фрукты и овощи из собственного сада, а также свежие морепродукты от местных рыбаков. Гости отеля из числа поклонников высокой кухни насладятся кулинарными шедеврами и гастрономическим разнообразием с видом на Средиземное море в ресторане The Gourmet — Sky Seven.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 9

Елизавета Федутинова