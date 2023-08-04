Клетками велено делиться

Парламент Татарстана предложил либерализовать законодательство о суррогатном материнстве. С конца прошлого года пользоваться этой услугой можно только тем супружеским парам, которые предоставили для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) свои собственные половые клетки. Однако, как указывают в Госсовете, из программы суррогатного материнства оказались исключены семьи, где один из супругов бесплоден. Региональный парламент подготовил законопроект, который допускает, чтобы в таких случаях только один потенциальный родитель имел генетическое родство с эмбрионом. По мнению депутата Госдумы Айрата Фаррахова, нижняя палата будет готова поддержать любые предложения, связанные с повышением рождаемости, только если они не приведут «к торговле детьми». Однако детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец полагает, что такая инициатива «может стать лазейкой, чтобы наших детей вывести за рубеж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей при Федеральном собрании проект изменений в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Документом предлагается включить в статью 55 «Применение вспомогательных репродуктивных технологий» новый пункт 9.1, который позволит использовать в суррогатном материнстве донорский материал (ооциты или сперму) для получения эмбриона. Речь идет только о тех случаях, когда один из потенциальных родителей по медицинским показаниям не может предоставить собственные половые клетки. «В таком случае эмбрион будет иметь генетическое родство только с одним из потенциальных родителей (генетической матерью или генетическим отцом), который смог предоставить свои половые клетки»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы напоминают, что в конце 2022 года в федеральный закон уже вносились изменения. Тогда депутаты Госдумы запретили услуги суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин. Такая возможность осталась лишь у супружеских пар, где один из потенциальных родителей является гражданином РФ, либо у одиноких россиянок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что новый закон позволит предотвратить торговлю детьми: «защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Этими же поправками депутаты уточнили, что потенциальными родителями при использовании суррогатного материнства могут быть только генетическая мать и генетический отец, то есть которые предоставили свои половые клетки для получения эмбриона.

Однако в Госсовет Татарстана, сказано в пояснительной записке к законопроекту, «поступают обращения граждан, обеспокоенных отказом медицинских организаций… в участии в программе суррогатного материнства супружеским парам, в которых один из партнеров не может предоставить по объективным причинам собственные половые клетки». В частности, речь идет о случаях, когда у женщины установлены такие диагнозы, как «бесплодие маточного генеза (МКБ10 — N97.2)» и «бесплодие, связанное с отсутствием овуляции (МКБ10 — N97.0)». В Госсовете подчеркивают, что здесь «единственным возможным вариантом преодоления бесплодия является программа суррогатного материнства с использованием донорских ооцитов».

Кроме того, в парламенте республики заявляют, что «остро стоит проблема с пациентами, которые уже провели процедуру ЭКО с использованием донорского материала в целях получения эмбрионов (которые в настоящее время криоконсервированы) и находились на стадии подбора суррогатной матери». «В настоящее время использование этих эмбрионов представляется невозможным: они подлежат уничтожению, а такие супружеские пары могут навсегда лишиться возможности иметь детей»,— отмечают инициаторы законопроекта.

По их мнению, запрет пациентам, у которых нет собственных половых клеток и возможности выносить ребенка, «лечить бесплодие методом ЭКО и суррогатного материнства» противоречит другой норме федерального закона, согласно которой «государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний».

В Госсовете Татарстана добавляют, что «в настоящее время, к сожалению, многие здоровые супружеские пары в силу обстоятельств сознательно отказываются от рождения детей». «В то же время пациенты, страдающие бесплодием, ради рождения ребенка готовы проходить серьезное лечение, нести финансовые затраты. Необходимо отметить, что эффективность программ суррогатного материнства и донорства ооцитов составляет не менее 80 процентов, причем иногда это может быть не один ребенок, а двое или трое»,— говорится в пояснительной записке.

В документе предлагается, чтобы порядок и условия использования донорского материала (донорских ооцитов или донорской спермы) определило правительство РФ «во избежание злоупотреблений».

Получить комментарии в Госсовете Татарстана „Ъ“ вчера не удалось: депутаты республики находятся на парламентских каникулах. В пресс-службе не смогли уточнить „Ъ“, кто из депутатов конкретно инициировал законопроект.

Совет законодателей пока не вынес своего заключения на законопроект. Вместе с тем к документу есть замечания правого управления аппарата Госдумы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) заявил „Ъ“, что поддерживает предложение парламента Татарстана. На прошлой неделе он сам внес в нижнюю палату схожую инициативу, предложив разрешить использовать для ЭКО половые клетки одного из супругов (когда по медицинскому заключению клетки второго использовать невозможно). «Аргументы все те же: дать возможность семьям иметь детей»,— сказал депутат. Он добавил, что действительно «многие из таких пар уже имеют эмбрионы, они законсервированы», сейчас их нельзя использовать для суррогатного материнства.

«Госдума будет рассматривать все варианты, которые направлены на то, чтобы семьи, в особенности где нет возможности в силу медицинских проблем завести ребенка, могли использовать современные технологии»,— заявил „Ъ“ депутат Госдумы от Татарстана, бывший министр здравоохранения республики Айрат Фаррахов. В то же время он подчеркнул, что «Госдума категорически против любого бизнеса вокруг этой сферы — торговли детьми». В связи с этим, по его словам, законопроект Госсовета Татарстана «нужно более детально изучить».

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец считает, что такой законопроект «могут использовать как лазейку те, кто намерен вывозить детей, рожденных в России, за рубеж». «В том числе с недобрыми намерениями — для педофилов, для ЛГБТ-сообщества… вплоть до трансплантологии»,— поясняет она. По словам госпожи Волынец, такое станет возможным, если «иностранец или иностранка заключат фиктивный брак с нашим гражданином». «Если оба родители генетические — это совсем другой статус»,— полагает она.

Госпожа Волынец добавила, что «в приоритете право ребенка на то, чтобы воспитываться в кровной семье и предотвращать возможные проблемы». «Закон о том, чтобы оба родителя при суррогатном материнстве должны быть генетическими, не на пустом месте появился, а вследствие доказанной следственными органами и судом торговли нашими российскими детьми за границу»,— указала она. По словам омбудсмена, законопроект «должен приниматься с учетом интересов большинства, так как возврат вывоза детей за границу снова может стать массовой проблемой».

Ирина Волынец признает, что «в результате теперь страдают и добросовестные бесплодные семьи». «Я искренне сочувствую всем, у кого не получается стать генетическими родителями, это действительно трагедия»,— говорит детский омбудсмен. Она советует тем родителям, которые не могут воспользоваться суррогатным материнством, усыновить детей. Ирина Волынец подчеркнула, что случаи, когда эмбрионы были созданы с использованием донорских клеток (и сейчас по закону их нельзя использовать), не являются массовыми (по крайней мере, к омбудсмену с такими жалобами никто не обращался). «Для тех, у кого эмбрионы появились до вступления закона в силу, все же следует сделать исключение и дать этим детям возможность родиться»,— заключила Ирина Волынец.

Кирилл Антонов