Глава Тюмени Руслан Кухарук вновь претендует на пост мэра

Рабочая группа Тюменской городской думы рассмотрела документы кандидатов, претендующих на пост главы города, и признала их соответствующими условиям конкурса, говорится на сайте гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Тюмени Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Глава Тюмени Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Документы подали действующий глава Тюмени Руслан Кухарук и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра пройдет 22 августа. Затем конкурсная комиссия представит их на заседании нового состава Тюменской городской думы, который выберут 10 сентября. Кандидат, набравший большее число голосов депутатов, будет избран на должность мэра Тюмени.

В 2018 году гордума Тюмени единогласно избрала главой администрации Руслана Кухарука. Бывший мэр Тюмени Александр Моор возглавил Тюменскую область.

Василий Алексеев

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