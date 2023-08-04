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Коммерсантъ FM
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Банкиров арестовали как растратчиков

Басманный суд столицы удовлетворил ходатайства ГСУ СКР, арестовав на два месяца двух бывших председателей правления банка «Миръ» Георгия Зарембу и Олега Демидовича, которые обвиняются в растрате. Представитель следствия утверждал в суде, что фигуранты дела, оставаясь на свободе, могут скрыться, оказать давление на свидетелей по делу и уничтожить улики. Адвокаты на сегодняшний день официально неработающего Георгия Зарембы, а также занимающего в настоящее время должность начальника отдела материально-технического обеспечения НПО «Сплав-Ти» Олега Демидовича просили суд в ходатайствах отказать. Защитники, в частности, настаивали, что деяние, которое инкриминируется их клиентам, совершено в сфере предпринимательской деятельности, а это обстоятельство, согласно законодательству, исключает возможность заключения их доверителей под стражу.

Однако, выслушав мнения сторон, Басманный суд согласился с аргументами следствия, отправив обоих фигурантов в СИЗО до 2 октября.

По данным “Ъ”, господа Заремба и Демидович были вызваны 2 августа на допрос в СКР, а уже спустя несколько часов обоим предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Потерпевшим по делу признан АКБ «Миръ», в котором оба фигуранта, сменяя друг друга, занимали пост и. о. председателя правления. В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о выдаче банком необеспеченных кредитов и незаконном выводе принадлежащей ему недвижимости на третьих лиц. Ущерб от деятельности фигурантов, по подсчетам следствия, составляет около 1,5 млрд руб.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Миръ», занимавшего в стране 381-е место по активам, 19 декабря 2016 года. Причем Олег Демидович занял пост и. о. предправления банка всего за месяц до отзыва лицензии, сменив скандально известного финансиста Георгия Зарембу. Тот проработал в АКБ «Миръ» год, и этот банк стал четвертым рухнувшим кредитным учреждением, в котором господин Заремба занимал руководящие посты. До этого финансист работал в Витас-банке, «Центурионе» и «Премьере» деятельность которых также была прекращена регулятором. Отметим, что во время утверждения господина Зарембы на пост и. о. предправления банка «Миръ», в октябре 2015 года, финансист являлся фигурантом уголовного дела, связанного с банкротством Витас-банка.

Обвиняемые по делу вину не признают, а их защита намерена обжаловать решение райсуда.

Владислав Трифонов

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