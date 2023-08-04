Бизнесмену предъявили за сделки

Кировский райсуд Уфы приступил к изучению материалов уголовного дела бизнесмена Руслана Гилязова. Его обвиняют в кредитном мошенничестве и преднамеренном банкротстве подконтрольных компаний «Уфа-транзит», «Р-транс» и УК «Р-ТЭК». Вчера представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение. Руслан Гилязов вину по вмененным ему статьям не признает и рассчитывает на оправдательный приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Кировский суд Уфы вчера начал рассматривать уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве ООО «Уфа-транзит», ООО «Р-транс» и ООО «УК “Р-ТЭК“». Обвинения предъявлены владельцу компаний Руслану Гилязову. Весной 2021 года господин Гилязов обратился в прокуратуру Башкирии и МВД России с жалобами на действия руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Башкирии Геннадия Мосякина. Предприниматель, ранее работавший в управлении по борьбе с организованной преступностью МВД по Башкирии, заявил, что Геннадий Мосякин принуждал его дарить дорогие подарки, оплатить отдых в Сочи, а также построить для него дачу на Павловском водохранилище. В июне 2021 года главное следственное управление регионального МВД возбудило уголовное дело в отношении бизнесмена. Он был объявлен в розыск, задержан в Ялте и в августе доставлен в Уфу.

По версии следствия, которую вчера в суде огласил представитель гособвинения, с 20 июня 2016 по 10 сентября 2018 года господин Гилязов совершил хищение в крупном размере кредитных средств, выданных ему в Коммерческом банке «Агросоюз». Преступление имело умысел, возникший у подсудимого еще в начале 2015 года, до того как банк одобрил заявку «Уфа-транзита» на предоставление транша. Компания кредитовалась в банке несколько раз, «Р-транс» и «Р-ТЭК» выступили поручителями, был оформлен залог на имущество компаний. Банк предоставил «Уфа-транзиту» 233,8 млн руб., при этом большую часть денег предприниматель вернул, говорится в обвинении. С марта по июль 2018 года «Агросоюз» обратился в арбитражный суд Башкирии с иском о банкротстве трех подконтрольных господину Гилязову компаний.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Уфа-транзит» создано в 2007 году. Компания занималась оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. Учрежденное в 2013 году «Р-транс» работало в сфере перевозок. Зарегистрированное в 2014 году ООО «УК “Р-ТЭК“» управляло недвижимостью. Все три компании признаны банкротами.

Летом 2019 года, продолжил представитель прокуратуры, предприниматель распродавал залоговые активы компаний — автотранспортные средства, чтобы вывести их из конкурсной массы. При этом, отмечается в обвинении, выводить активы бизнесмен начал еще в 2016 году, когда были проданы несколько легковых автомобилей, снегоход и стеклопластиковое судно. Всего, по данным следствия, было реализовано 19 единиц техники на 22 млн руб., причем сделки не были экономически выгодными для компаний.

Господин Гилязов в суде заявил, что не считает себя виновным и намерен изложить свою позицию во время допроса. Как пояснил подсудимый «Ъ-Уфа», он «находится в шоке» от предъявленных ему обвинений. Активов его компаний, которые в залоге у Агентства по страхованию вкладов, более чем достаточно для полного погашения требований кредиторов, заявил он.

Руслан Гилязов отмечает, что часть задолженности уже погашена после продажи принадлежащего ему офиса, но в обвинении сумма не пересчитана.

Предприниматель также не согласен с тем, что «за одно и то же» ему предъявлено два обвинения — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Он заявил, что считает себя невиновным и намерен доказать это суду.

Дела о банкротстве его компаний рассматриваются в суде, и сделки, которые следствие сочло выводом активов из конкурсной массы, не были признаны фиктивными, подчеркнул господин Гилязов.

Следующее заседание суда по уголовному делу бизнесмена назначено на 7 августа.

Наталья Балыкова