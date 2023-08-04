Споры о нафтидогенезе

Марселен Бертело предполагал, что в земной коре взаимодействие щелочных металлов и углекислоты образовало известные кислоты, которые затем превращались в ацетилен, а он, в свою очередь, уплотнился в нефть. Но факты не говорили в пользу этой гипотезы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Аналогично Менделеев, опираясь на опыты Биассона (доказавшего, что действие паров воды и угольного ангидрида на железо при очень высокой температуре образует жидкие углеводороды, весьма напоминающие нефть) предложил классическую теорию минерального происхождения нефти. Гипотеза Менделеева тоже была оставлена.

Теперь многими учеными принята органическая гипотеза, по которой нефть происходит от разложения организмов в виде моллюсков и т. п.

Отдельно стоит гипотеза Эдуарда Штебера, связывающая происхождение нефти с деятельностью грязевых вулканов и так называемых вулканоидов (очаг которых лежит иногда довольно далеко, до 10 километров от земной поверхности), в особенности в вулканоидах с замкнутыми жерлами, потухших, в которых развивающееся давление способствует химическим процессам образования нефти.

С фактами геологии нефти хорошо согласуется новая гипотеза петроградского ученого Казимира Калицкого. Эта гипотеза соответствует поговорке, сложившейся в Америке, в Пенсильвании: «Где нет песка, нет и нефти». Песчаные породы и песок принадлежат к осадкам прибрежного типа, и, действительно, залежи нефти мы видим расположенными по периферии древних морей. Кроме того, залежи нефти имеют небольшую вертикальную мощность по сравнению с длиной и шириной. Согласно с этими фактами Калицкий предполагает, что нефть образовалась из разложения зарослей морской травы.

Большинство ученых стоит на точке зрения органического происхождения нефти. Скоро происхождение нефти станет таким же ясным, как происхождение каменного угля.

Статья инженера Ф. Давыдова «Как произошла нефть» была опубликована в «Известиях» 21 апреля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев