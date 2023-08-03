Так пойди-ка по пляжи

В Пермском муниципальном округе на аукционе разыграли право аренды трех участков для обустройства пляжей и баз отдыха на берегах Камы, Сылвы и Мулянки. Среди победителей торгов — подрядчик краевых учреждений здравоохранения и компания сына председателя совета Пермской торгово-промышленной палаты Олега Жданова. Экс­перт полагает, что развитие пляжного отдыха в Пермском районе может быть перспективным и соответствует федеральному тренду.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа определил победителей аукциона на право аренды трех участков под пляжи. Их планируется сдать в аренду предпринимателям на 10 лет.

Согласно протоколу о результатах аукциона, первый лот — участок на берегу Камы в деревне Карасье, площадью 7486 кв. м, отдан в аренду индивидуальному предпринимателю из Перми Кириллу Геверцу. Гос­подин Геверц предложил плату за аренду 112,4 тыс. руб. в год (при начальной цене 69 тыс. руб.).

По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Геверц является подрядчиком по благоустройству территорий краевых учреждений здравоохранения. В 2022 году с предпринимателем было заключено четыре договора на 68,5 млн руб., при этом большинство из них были расторгнуты по соглашению сторон. Единственный действующий контракт связан с благоустройством территории краевого клинического кожно-венерологического диспансера на 12,1 млн руб.

Связаться с Кириллом Геверцем не удалось, на момент написания текста он не ответил на вопросы «Ъ-Прикамье».

Второй лот — участок площадью 75 863 кв. м в деревне Петровка на берегу Мулянки отдан в аренду ООО «Агрофирма Софроны» за 118,1 тыс. в год (начальная цена 68,7 тыс. руб.). Учредителем и директором этой компании является сын председателя совета Пермской торгово-промышленной палаты Олега Жданова — Андрей. Также Жданов-младший руководит и владеет небольшим оте­лем «Ева» в центре Перми.

Связаться с Андреем Ждановым не удалось, на момент публикации он не ответил на вопросы «Ъ-Прикамье».

Последний участок, площадью 125 088 кв. м, вблизи села Троица на берегу Сылвы отдан в аренду ООО «Партнерстрой». Компания предложила плату в 131,2 тыс. руб. в год (при стартовой цене в 82 тыс. руб.). Как рассказал «Ъ-Прикамье» директор и учредитель «Партнерстроя» Иларион Харабара, на участке планируется построить базу отдыха. «Думаю, мы выбрали лучшую локацию: большая береговая линия, песчаный пляж, красивая природа, рядом нет жилых построек, и отдыхающие не будут никому мешать»,— поделился предприниматель. «Вместе с тем, есть и сложность: участок нужно чистить, кроме того, здесь проходят газовые трубы, и нужно уделить повышенное внимание безопасности»,— добавил господин Харабара.

По его словам, реализовать проект планируется за пять лет. «Хотим установить тут домики, глэмпинги, волейбольные площадки. Начать строительство планируем в следующем году. Закладываем пять лет, но в идеале хотим уложиться в три года»,— рассказал Иларион Харабара.

ООО «Партнерстрой» зарегистрировано в Перми в июне 2017 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2022 году составила 28,7 млн руб., чистая прибыль — 521 тыс. руб.

Глава Пермского района Владимир Цветов на своей странице ВКонтакте отметил, что наибольший интерес у предпринимателей вызвал участок на Сылве. За него на аукционе соревновались 10 претендентов. На участки в Карасье и Петровке претендовали по семь человек.

Господин Цветов добавил, что после подписания договора аренды представители муниципалитета планируют встретиться с предпринимателями и обсудить планы развития участков. «Мы рассчитываем, что в округе появятся оборудованные места отдыха: пляж, зоны рекреации, другие туристические объекты»,— поделился руководитель муниципалитета.

Генеральный директор туристической фирмы Valida Елена Шперкина связывает интерес администрации Пермского округа и предпринимателей к развитию пляжного отдыха в муниципалитете с федеральным трендом на развитие внутреннего туризма. «В целом, места выбраны удачные. Карасье расположено недалеко от одной из главных туристических достопримечательностей Пермского края — Хохловки. Петровка расположена недалеко от Перми и обладает хорошей транспортной доступностью. А Сылва уже давно достаточно популярное место для водного отдыха в Прикамье»,— отмечает эксперт. По ее словам, предприниматели, развивающие базы отдыха, могут рассчитывать на государственные гранты, что является дополнительным стимулом.

Константин Кадочников