Елочкин спас

Пустующий детский лагерь «Елочка» (ул. Коспашская, 17) сменил собственника. Предприниматель Эдуард Тольман продал его, по одной из версий, пермскому спортивному функционеру Дмитрию Шубодерову. Сам господин Шубодеров говорит, что только помог найти нового владельца лагеря. Новый собственник намерен открыть по ул. Коспашской, 17 детский спортивный лагерь. Одни эксперты считают перспективным такой проект, указывая на необходимость формирования грамотной управленческой команды, которая наладит отношения со спортивными коллективами. Другие говорят, что как вариант на месте «Елочки» впоследствии может быть возведено малоэтажное жилье.



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По данным информированного источника, владелец детского лагеря «Елочка» в Перми Эдуард Тольман продал свой актив. Новым собственником лагеря, расположенного в м/р Гайва, стал президент краевой федерации фигурного катания на коньках Дмитрий Шубодеров, заметил собеседник.

По данным Росреестра, сделка зарегистрирована в июне, лагерь приобрело физлицо, его данные сервис не раскрывает.

Эдуард Тольман подтвердил информацию о продаже «Елочки», пояснив, что сделка состоялась недавно. По его словам, покупателями стали знакомые Дмитрия Шубодерова. В последние четыре года лагерь сдавался в аренду строителям Чусовского моста для проживания. «Строители съехали, и у нас возникла проблема содержания этого объекта, поэтому мы его продали»,— пояснил собеседник. Эдуард Тольман полагает, что у нового собственника больше ресурсов для приведения детского лагеря в порядок. Владелец будет использовать объект по назначению, там откроют детский спортивный лагерь, добавил бизнесмен.

Дмитрий Шубодеров сведения о покупке лагеря «Елочка» опроверг, сообщив, что посоветовал Эдуарду Тольману потенциального покупателя лагеря, и в итоге стороны провели сделку. Покупателя «Елочки» господин Шубодеров не раскрыл, назвав его непубличным спортивным деятелем.

Детский оздоровительный лагерь «Елочка» находится по ул. Коспашской, 17 в Орджоникидзевском районе Перми. Лагерь в последние годы не работал, в свое время он в качестве оздоровительного центра принадлежал компании «Уралсвязь­информ» (ныне «Ростелеком»). В 2018 и 2021 годах имущественный комплекс «Елочки» выставлялся на продажу на сайте «Авито». В состав комплекса входят 13 зданий и земельный участок площадью 33,2 тыс. кв. м. На территории находится семь двухэтажных спальных корпусов, медпункт, административное здание, хозяйственные корпуса и сауна. В объявлении на «Авито» указывалось, что участок предназначен для объектов общественно-делового значения и подключен ко всем центральным городским сетям: теплоснабжение, водоснабжение, канализация. Тогда объект оценивался в 100 млн руб.

Согласно kartoteka.ru, прошлый владелец лагеря Эдуард Тольман является учредителем четырех компаний в сфере оптовой и розничной торговли санитарно-техническим оборудованием, лесоматериалами, стройматериалами, скобяными, лакокрасочными материалами (ООО «Мегастрой», ООО «Гипсо-Трейд опт», ООО ТД «Мегастрой», ООО ТД «Мега-С»).

Дмитрий Шубодеров с 2017 года возглавляет Пермскую краевую федерацию фигурного катания на коньках, является учредителем ООО «Спортивный комплекс „Факел“» и ООО «Ивест-лайн» (строительство жилых и нежилых зданий). В 2022 году стало известно, что СК «Факел» возведет крытый ледовый комплекс с двумя аренами на участке по ул. Островского, 68. Проект имеет статус приоритетного инвестиционного. Кроме того, эта компания планирует построить возле существующего комплекса «Ледовый» в Верхних Муллах открытый ФОК. Минувшей осенью Дмитрий Шубодеров приобрел у депутата краевого заксобрания, экс-президента «Амкара» Геннадия Шилова старинное здание по ул. Ленина, 12.

Руководитель совета регионального отделения общественной организации «Содействие детскому отдыху» Валерий Долгих обратил внимание на сохраняющийся дефицит мест в детских загородных лагерях. Таких объектов в Прикамье не­много, и их вместимость не растет. В регионе 48 детских лагерей, большая часть из них — негосударственные. Господин Долгих считает, что создание детского спортивного лагеря — очень перспективный проект. «В летние смены в детские лагеря сейчас заезжает много ребят. „Елочка“ раньше была круглогодичным лагерем, и я рассчитываю на то, что в случае открытия она тоже будет работать круглогодично»,— говорит руководитель совета РООО. По его мнению, при запуске такого объекта важную роль играет не только материальная база лагеря, но и управленческая команда, которая должна будет грамотно выстроить отношения со спортивными коллективами для организации тренировочных сборов или смен. После прохождения установленных законодательством процедур лагерь сможет пользоваться поддержкой бюджета — принимать сертификаты на детский отдых, получать субсидии, в том числе федеральные, добавил Валерий Долгих.

По мнению гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, если новые собственники будут использовать лагерь по прямому назначению, там надо провести ремонт или заново возвести необходимые объекты, так как существующие строения устарели или пришли в негодность. Помимо спортивного детского лагеря, комплекс «Елочки» может использоваться под профилакторий, оздоровительный медицинский центр. «Думаю, что наибольшую ценность в этом активе имеет земельный участок под лагерем, который находится в сосновом бору и примыкает к городу. Таких мест в Перми больше нет»,— высказался господин Ананьев. Вокруг «Елочки» развито малоэтажное строительство, поэтому территория подходит для таунхаусов и усадеб. «Могу предположить, что изменение назначения участка на ул. Коспашской под ИЖС — наиболее вероятная схема его использования»,— отметил руководитель АН «Респект».

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова