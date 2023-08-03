«Таграс» купил железнодорожный тупик в Татарстане

Нефтесервисный холдинг «Таграс», имеющий с 2022 года собственную железнодорожную ветку, приобрел железнодорожный тупик в городе Нурлат в Татарстане, сообщила пресс-служба компании.

Предприятие провело реконструкцию тупика: отремонтировало железнодорожные и автомобильные пути, смонтировало поддоны для хранения материала, обновило освещение территории, построило помещение для грузчиков и круглосуточной охраны, установило по периметру камеры видеонаблюдения.

Тупик предназначен для разгрузки и хранения грузов «Таграса». Предполагается, что он снизит логистические издержки холдинга. Также тупик будет «оказывать услуги по выгрузке и хранению обсадных колонн для заказчиков», добавила пресс-служба.

Полина Петрова