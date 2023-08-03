Мосбиржа стала первой организацией в реестре операторов обмена ЦФА

Банк России включил в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА) Московскую биржу, которая стала первой организацией, пополнившей реестр, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦФА — инструмент на основе блокчейна. Позволяет осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки осуществляются через операторов обмена ЦФА. Закон о ЦФА вступил в силу с января 2021 года.

Попадание в реестр наделяет организацию правом осуществлять обмен ЦФА. «Операторы обмена, обеспечивая заключение сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок, могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Это повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта»,— разъяснили в ЦБ.

Помимо реестра оператора обмена ЦФА существует также реестр операторов информационных систем, которые могут выпускать ЦФА. Во второй список Банк России уже включил «Атомайз», «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра», «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк» и СПБ Биржу.

Развитие рынка ЦФА до сих пор сдерживает множество факторов, в первую очередь слабый интерес инвесторов, регуляторные и налоговые ограничения. Часть из них может быть снята с выходом на рынок фондовых бирж в качестве операторов обмена ЦФА.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обмен, кругом обмен».

Эрдни Кагалтынов