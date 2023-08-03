«Зенит» завершил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» официально объявил о переходе Малкома в саудовскую команду «Аль-Хихяль». Сделка полностью завершена, ее условия официально не раскрывались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 25-й тур. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Малком забил четыре гола в ворота "КС".

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 25-й тур. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Малком забил четыре гола в ворота "КС".

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Аль-Хиляль» подтвердил переход Малкома из «Зенита» 27 июля. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027. Трансфер игрока стал рекордно дорогим в истории ФК и всей лиги.

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года. Ранее, с 2018 года, он играл за «Барселону». Петербургский клуб выкупил игрока у каталонского клуба за €40 млн плюс €5 млн в качестве бонусов. В 2022 году футболист подписал долгосрочный контракт с сине-бело-голубыми. В феврале 2023 года бразилец получил российское гражданство. «Аль-Хиляль» предложил «Зениту» €60 млн за переход Малкома. Это рекордная сумма для клуба и лиги.

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