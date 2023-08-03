США внесли Казанский научный центр РАН в санкционный список

Подразделение по борьбе с терроризмом финансовой разведки Управления по контролю за иностранными активами Минфина США внесло Федеральное государственное бюджетное учреждение «Казанский научный центр Российской академии наук» в санкционный список.

Также в него включены Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН и Институт физики твердого тела РАН. Кроме того, в нем оказался Анатолий Смолин, которого Минфин США считает совладельцем российской частной военной компании «Вега», действовавшей в Сирии и Венесуэле.

Как писал «Ъ-Казань», Минфин США еще 20 июля объявил о включении Казанского научного центра РАН, а также Казанского государственного казенного порохового завода в санкционный список.

«Все имущество и интересы в собственности обозначенных выше лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокированы и должны быть сообщены в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов»,— разъяснил минфин США суть санкций. «Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 или более процентов, также блокируются»,— добавляет министерство. Оно предупреждает, что все операции компаний США с подсанкционными лицами запрещены.

Полина Петрова