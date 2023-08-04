Такси Кубань не вывозит

Верховный суд РФ пересмотрит спор между Роспотребнадзором по Краснодарскому краю и «Яндекс. Такси». Надзорное ведомство оштрафовало агрегатора за обман потребителей, поскольку клиенту на Кубани была предоставлена услуга перевозки без соответствующего разрешения. Компания опротестовала штраф во всех инстанциях, но в верховной сочли претензии Роспотребнадзора заслуживающими внимания. Юристы считают, что в свете изменившегося законодательства «Яндекс. Такси» может быть привлечено к ответственности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд считает, что у потребителей могло складываться впечатление, что перевозку осуществляет «Яндекс GO», хотя на самом деле услугу оказывают иные перевозчики

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Верховный суд считает, что у потребителей могло складываться впечатление, что перевозку осуществляет «Яндекс GO», хотя на самом деле услугу оказывают иные перевозчики

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Верховный суд РФ пересмотрит спор между управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и ООО «Яндекс. Такси» (оператор сервиса таксомоторных перевозок «Яндекс Go»). Ранее ведомство назначило агрегатору штраф по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей) и вынесло предупреждение по ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение достоверной информации об услуге). Судебное заседание назначено на 23 августа.

К административной ответственности агрегатор был привлечен после того, как в феврале минувшего года в Кропоткине через мобильное приложение «Яндекс Go» был размещен заказ на такси, который передали предпринимателю Еременко Е. А., осуществляющему извоз на Lada Priora. Как выяснил Роспотребнадзор, у автомобиля отсутствовало разрешение на перевозки, а в мобильном приложении не было информации о месте нахождения перевозчика.

Суды всех инстанций придерживались позиции, что агрегатор «Яндекс. Такси» не доводил до заказчиков информацию о наличии у перевозчика разрешения на перевозку и не сообщал его реквизиты. Поскольку такая обязанность у него отсутствовала по закону, вводить потребителя в заблуждение агрегатор не мог.

Высшая судебная инстанция нашла доводы Роспотребнадзора о том, что служба заказа «Яндекс Go» вводит в заблуждение потребителей, заслуживающими внимания и рассмотрения на заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Вывод Верховного суда обоснован тем, что у потребителей услуги могло складываться впечатление, что перевозку осуществляет сам сервис, хотя на самом деле услугу оказывают иные перевозчики.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Верховный суд РФ полностью отменил все решения нижестоящих судов и отправил на новое рассмотрение еще один аналогичный спор между управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и ООО «Яндекс. Такси» по поводу подобных нарушений, совершенных на территории Краснодарского края.

Похожие претензии сразу к семи агрегаторам предъявляло министерство транспорта Кубани, добиваясь признания их деятельности на территории края незаконной и запрещенной. Сначала минтранс проигрывал все дела, но в середине июня в Верховном суде добился их пересмотра и удовлетворения иска к агрегаторам ООО «Альматея» и ООО «Сити-Мобил». После этого арбитражные суды Северо-Кавказского и Поволжского округов пересмотрели решения и признали незаконной деятельность операторов сервиса «Максим» (ООО «Максим-Сочи», ИП Валерий Гайфулин и ООО «Регион»), собиравших заявки на таксомоторные перевозки в Сочи, Анапе, Новороссийске и Кропоткине. «Яндекс. Такси» стал единственным агрегатором, который кубанский минтранс не смог запретить.

Краснодарский юрист, эксперт в сфере легкового такси Екатерина Бурнос считает, что позиция Верховного суда в 2023 году претерпела большие изменения в связи с принятием в декабре минувшего года нового федерального закона об организации перевозок пассажиров легковым такси, который в основной своей части вступит в силу уже в сентябре и который теперь возлагает ответственность за передачу заказов нелегальным такси на агрегатора.

Госпожа Бурнос отмечает, что именно Краснодарский край через судебные иски уже много лет активно меняет законодательство в целях легализации рынка перевозок, в том числе такси. «Законодатель планирует уйти от практики привлечения агрегаторов за передачу заказов таксистам-нелегалам по статье об обмане потребителей и вывести это нарушение в отдельный административный состав. Соответствующие поправки в КоАП уже прошли первое чтение в Госдуме. Но пока они не приняты окончательно, госорганы будут действовать исходя из позиции ВС РФ, которая уже в течение нескольких месяцев стабильно реализуется в практике по последним делам»,— резюмирует юрист.

Михаил Волкодав

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