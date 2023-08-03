Пермский бегун первенствовал на чемпионате страны в Челябинске

В столице Южного Урала стартовал Чемпионат России по легкой атлетике. За медали борются действующие чемпионы страны и лидеры текущего сезона.

Уроженец Пермского края Владимир Никитин в первый день соревнований выиграл забег на 5000 метров. При этом спортсмен обновил свой лучший результат сезона (13:28,10), но не дотянул до своего личного рекорда на этой дистанции (13:11,95).

Вслед за 30-летним прикамским спортсменом с отрывом в 15 секунд финишировал братья Рыбаковы из Кемерово.

Старты продлятся до 6 августа.