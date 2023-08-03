Кассационный суд оставил в силе приговор петербургскому политику Андрею Пивоварову

Четвертый Кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор петербургскому политику Андрею Пивоварову. Он осужден по статье об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). Об оставлении приговора в силе рассказал 3 августа адвокат господина Пивоварова Сергей Бадамшин.

По словам защитника политика, суд не удовлетворил 12 доводов жалобы о «существенном нарушении закона по делу». Приговор и апелляционное определение остались без изменений.

Суд также запретил Андрею Пивоварову заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе в сети, на восемь лет.

Напомним, в июле 2022 года петербургский политик был приговорен к четырем годам колонии по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Дело против него возбудили в мае 2021 года. Согласно позиции следствия, господин Пивоваров в одном из постов в соцсетях призывал присылать донаты «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России). В последнем слове Андрей Пивоваров заявил, что считает себя невиновным, а дело — политически ангажированным.

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