Весовой контроль прошел по тяжкой

Краснодарский крайсуд отклонил апелляционную жалобу бывшего начальника отдела международных автоперевозок межрегионального управления Ространснадзора Виталия Андрющенко, который признан виновным во взяточничестве и приговорен к семи годам и двум месяцам колонии строго режима. Суд установил, что чиновник получил от своих подчиненных, работающих на постах весового контроля, 1,1 млн руб. в обмен на обещание покровительства по службе. Подсудимый просил переквалифицировать его действия по более мягкой статье «мошенничество», однако суд не нашел для этого оснований.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Андрющенко отправится в колонию

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Виталий Андрющенко отправится в колонию

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменений приговор Виталию Андрющенко, бывшему начальнику отдела международных автомобильных перевозок межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Ространснадзор), информация опубликована в картотеке суда.

Защита просила отменить приговор, вынесенный в январе этого года Первомайским судом Краснодара, и направить дело на новое рассмотрение.

Суд первой инстанции признал господина Андрющенко виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 2 месяца с отбыванием в колонии строго режима. Также экс-чиновнику после отбытия наказания запрещено в течение 4,5 лет занимать на государственной службе должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.

Виталий Андрющенко был задержан в декабре 2020 года в Краснодаре, уголовное дело расследовало краевое следственное управление СКР при оперативном сопровождении УФСБ России по Краснодарскому краю. Следствие установило, что в период с 2018 по 2020 год господин Андрющенко дважды получал денежные средства от своих подчиненных, которые работали на постах транспортного и весового контроля.

В обоих случаях сотрудники Ространснадзора передавали господину Андрющенко свои банковские карты с ПИН-кодами, тот, в свою очередь, отдал карты своей сожительнице, которая сняла наличными 847 тыс. руб. и 285 тыс. руб.

Взамен начальник отдела международных автоперевозок обещал подчиненным не привлекать их к дисциплинарной ответственности в случае выявления нарушений, а также содействовать их продвижению по службе и получению надбавок к заработной плате.

В ходе судебного процесса Виталий Андрющенко признал факт получения денежных средств, но настаивал, что на самом деле он якобы обманывал сотрудников, не имея реальной возможности выполнить свои обещания. Таким образом, господин Андрющенко добивался переквалификации своих действий по статье «мошенничество». В случае изменения квалификации на ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) ему грозило бы максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы, тогда как взятка в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Защита подсудимого, обжалуя приговор в крайсуде, снова указала на то, что чиновник якобы не обладал полномочиями, которые могли бы быть применены им в отношении подчиненных.

Однако крайсуд не согласился с этим доводом, сославшись на должностной регламент, согласно которому в сфере ответственности Виталия Андрющенко находилось распределение обязанностей между работниками постов транспортного и весового контроля, а также надзор над служебной деятельностью подчиненного ему личного состава. Кроме того, в обязанности начальника отдела входило предоставление руководству управления предложений о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий.

В итоге коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для изменения приговора. Крайсуд указал, что все смягчающие обстоятельства (трое несовершеннолетних детей, положительные характеристики, возмещение вреда потерпевшим) уже были учтены при вынесении приговора Первомайским судом, каких-либо новых данных не представлено.

Виталий Андрющенко находился под стражей с декабря 2020 года до марта 2022 года, когда суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. После оглашения приговора в январе 2023 года экс-чиновник снова был взят под стражу, он участвовал в заседании краевого суда по видеосвязи. Защитник подсудимого Георгий Фирсов отказался комментировать «Ъ-Юг» приговор.

Анна Перова, Краснодар