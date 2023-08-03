В Екатеринбурге обнаружили тело отца маленькой девочки, которую нашли брошенной на Эльмаше

Екатеринбургские полицейские обнаружили в микрорайоне Эльмаш (Орджоникидзевский район) тело мужчины, который бросил свою пятилетнюю дочь Соню в 20 км от дома. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Вечером 2 августа прохожие обнаружили около дома на Баумана, 51 девочку, которая долго находилась без присмотра взрослых. Во время опроса сотрудники полиции узнали возраст и имя ребенка, однако им не удалось установить место ее жительства.

«В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся. На время поиска родителей Соню поместили в детский приют»,— сообщил Валерий Горелых.

Позже сотрудникам полиции удалось установить место проживания семьи Сони. «Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, что примерно в 20 км от места, где нашли ребенка»,— отметил полковник Горелых. Бабушка опознала свою внучку, однако, как уточнил Валерий Горелых, ребенок пробудет в приюте до окончания разбирательств.

Во время поисков семьи сыщики пытались установить местонахождение отца Сони. «Его продолжают разыскивать, телефон доступен, но на звонки никто не отвечает. Найден лишь велосипед, на котором он передвигался с ребенком»,— рассказал Валерий Горелых.

Вечером 3 августа на ул. Таганская (Орджоникидзевский район, Эльмаш) было найдено тело отца Сони. По словам Валерия Горелых, до 2014 года мужчина отбывал наказание за причастность к незаконному оборону наркотиков. «По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование»,— рассказал полковник Горелых. По его словам, возле тела мужчины не были найдены следы сопротивления, все вещи находились при нем.

Сотрудники СКР установят обстоятельства смерти мужчины. «По результатам осмотра будет проведена судебная медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти мужчины»,— сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Законных представителей девочки могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание своих детей), либо по ст.125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). Кроме того, семью могут поставить на профилактический учет. Сейчас инспекторы ПДН ОВД проверяют условия жизни Сони и взаимоотношения в семье.

Полина Хабарова

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