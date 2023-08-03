За ходом голосования на выборах депутатов Заксобрания Ростовской области будут наблюдать 5100 человек

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Законодательное Собрание Ростовской области VII созыва планирует сформировать пул из 5100 наблюдателей, которые будут отслеживать ход голосования в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Отмечается, что до 40% наблюдателей — это политически активная молодежь.

«Дистанционного электронного голосования в этом году не будет. Голосование продлится три дня, не будет и дня тишины, — цитирует пресс-служба правительства заместителя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами, первого заместителя председателя Общественной палаты Ростовской области Юрия Зерщикова.

Сегодня в избирательной комиссии зарегистрировались 406 кандидатов в депутаты донского парламента по партийным спискам и еще 243 — по одномандатным округам. За места в Законодательном собрании будут бороться представители шести политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Компартия Коммунисты России». Их предвыборная агитация стартует уже 12 августа. А сами выборы пройдут с 8 по 10 сентября.

Анастасия Назарова