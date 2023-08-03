Более 60 млн рублей выделено на создание педагогического кластера в Дзержинске

В Дзержинске (Нижегородская область) в рамках федерального проекта «Профессионалитет» будет создан образовательно-производственный кластер, специализацией которого станет педагогика. Он запланирован на базе Дзержинского педагогического колледжа. На создание кластера будет направлено более 60,5 млн руб. из федерального бюджета, около 2,5 млн руб из бюджета области и средства партнеров-работодателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В качестве основных работодателей выступят департамент образования администрации Дзержинска, частное общеобразовательное учреждение «Первая школа» и частное учреждение дополнительного образования «Сема».

По словам и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, сейчас очно в колледже обучается около 900 студентов. На первом этапе кластер охватит около 250 человек, в дальнейшем число учащихся будет увеличено.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области в рамках проекта «Профессионалитет» создается еще шесть образовательно-производственных кластеров. Они предназначены для подготовки специалистов автомобилестроения, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, металлургии и строительства. Всего в Нижегородской области планируется создать 10 подобных центров.

Андрей Репин